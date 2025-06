Le prime parole da giocatore del Napoli : "La squadra ha vinto lo Scudetto la scorsa stagione, siamo in Champions League. Penso che possiamo fare grandi cose insieme" CALCIOMERCATO, LE NEWS IN DIRETTA LIVE

Il suo arrivo ha infiammato di affetto e calore Napoli. Le sue prime parole, pubblicate sugli account social del club di De Lanreutiis, ancora di più. Kevin De Bruyne parla della sua nuova avventura così : "Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerà affinché possa dare il mio contributo per vincere". Sulla sua motivazione: "Sono uno che vince. Voglio vincere le partite. Sono sempre stato così. La squadra ha vinto lo Scudetto la scorsa stagione, siamo in Champions League. Penso che possiamo fare grandi cose insieme. La squadra vuole vincere“.

"I tifosi sono un po' pazzi" "Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi, un po' pazzi. Ma va bene così. Credo di capire Napoli, come la città sostiene la squadra - ha dichiarato il belga-. Era qualcosa di cui volevo fare parte. Forse bisogna abituarsi un po' all’inizio, ma se tante persone sostengono la squadra, ci sarà una bella atmosfera e noi dovremo portare a casa dei risultati". E sulla decisione di arrivare a Napoli: "Sono stato 10 anni in Inghilterra, ma penso che sarà una bella esperienza per la mia famiglia e per me. Non vedo l’ora. Cari tifosi, sono qua per vincere. Forza Napoli“.

"Romelu e Dries conoscono molto bene la città" "Conosco Romelu da quando avevo 13 anni, ha parlato molto bene della squadra e della città. Non vedo l'ora di fare qualcosa insieme. Romelu e Dries conoscono molto bene Napoli. Possono spiegarmi come funziona, come sono le persone, com'è vivere qua. Devo abituarmi, devo imparare un po' di italiano" ha concluso il nuovo giocatore del Napoli.