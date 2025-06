Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Intervistato da Sky Sports UK Andy Robertson ha parlato del suo futuro: "Ne abbiamo discusso, certo che sì . Abbiamo avuto dei buoni colloqui, io e il club. Ma cosa mi riserva il futuro non ne sono sicuro: so solo che domani parto per una vacanza, ne ho proprio bisogno. Ho bisogno di riposare dopo una lunga stagione. Poi non vedo l'ora di iniziare la preparazione, è lì che mi concentro. Non riesco a guardare troppo avanti, non l'ho mai fatto, quindi non inizierò a farlo ora".