Un campione a disposizione del gruppo

Per De Bruyne è importante essere a disposizione dei compagni, portando a Napoli non solo il suo talento ma anche la sua esperienza. "La gente mi ammira per quello che ho fatto, ma sono qui per cercare di giocare al miglior livello possibile. Se i miei compagni avranno delle domande o avranno bisogno di me, cercherò di aiutarli in base al mio modo di vedere il calcio", ha ribadito.