Everton-Roma il 9 agosto nel nuovo Hill Dickinson

Il 9 agosto Everton e Roma si affronteranno in amichevole nel nuovo Hill Dickinson Stadium, l'impianto che sostituirà lo storico Goodison Park dalla prossima stagione: sarà l'ultimo "test event" prima dell'apertura ufficiale per la nuova stagione di Premier

A un anno di distanza dall'1-1 dello scorso 10 agosto 2024, Everton e Roma tornano ad affrontarsi in amichevole. Come ufficializzato attraverso una nota sui canali social dei due club (entrambi di proprietà di Dan Friendkin), la data è stata fissata per il prossimo 9 agosto, con una rilevante novità rispetto a un anno fa. Oltre agli allenatori (sia Everton che Roma si presenteranno con un nuovo tecnico, dopo che entrambe nell'ultima stagione ne hanno cambiati tre), cambia infatti lo scenario, dato che si giocherà nel nuovo Hill Dickinson Stadium, impianto da quasi un miliardo di euro che sostituirà Goodison Park, al terzo e ultimo "test event" prima dell'apertura ufficiale in occasione della nuova stagione di Premier. Per la Roma di Gasperini si tratterà della quarta amichevole della sua estate, dopo quelle contro Kaiserslautern (26 luglio), Lens (2 agosto) e Aston Villa (6 agosto).