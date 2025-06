Era il lontano 2016/17, la prima stagione di Gasp per una squadra di cui ha cambiato il corso della storia. Curiosa statistica: nel corso del suo ciclo a Bergamo la Roma ha cambiato quasi un allenatore di media all'anno. In quel 2016/17 era in corso lo Spalletti bis (l'anno dell'addio di Totti, per intenderci), dunque si sono susseguiti Di Francesco, un primo ritorno di Ranieri, Paulo Fonseca, José Mourinho, De Rossi, Juric e dunque il Ranieri tris.