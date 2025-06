La Juventus ha conquistato il secondo successo nel Mondiale per club, segnando nove gol e subendone solo uno. Risultati positivi che alimentano la fiducia della squadra, come sottolineato dal portiere Michele Di Gregorio. "Siamo qui per onorare al meglio la manifestazione e, siccome siamo la Juventus, anche per vincerla"

Continua la corsa della Juventus nel Mondiale per club, in attesa della sfida contro il Manchester City. La seconda vittoria contro il Wydad ha aumentato la fiducia della squadra, che ora non nasconde di pensare a vincere la competizione. Michele Di Gregorio, a 'La Gazzetta dello Sport', ha sottolineato la volontà del club di arrivare fino in fondo: "Quando sei alla Juventus l'unico pensiero è vincere sempre. Dopo due vittorie nelle prime due partite del girone penso sia ancora più giusto crederci. Siamo qui per onorare al meglio la manifestazione e, siccome siamo la Juventus, anche per vincerla". Quando viene chiesto al portiere quanto ci sia di Tudor nell'esplosione di una squadra che in tre mesi è passata dal rischio di restare fuori dalla Champions League al sogno Mondiale, lui ha risposto così: "Al di là dei discorsi e degli aspetti tattici, sempre importanti, Tudor è stato bravo soprattutto a toccare le corde giuste della squadra a livello emotivo. Quando è arrivato alla Juventus a fine marzo, noi venivamo da due sconfitte pesanti ed era difficile rialzarsi. Ma lui è riuscito".