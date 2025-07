Allegri: "Entusiasta, ma conteranno i risultati"

Arrivano i primi bilanci di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L' allenatore del Milan ha parlato nel corso di un evento commerciale organizzato dal club per celebrare la partnership con BMW: "Abbiamo iniziato da una settimana e stiamo lavorando, per ora, bene. Poi fino a che non iniziano le partite siamo tutti bravi , quando iniziano le partite è quello che conta. Abbiamo iniziato la stagione e la stiamo preparando al meglio. Sappiamo delle difficoltà che incontreremo ma soprattutto dell'importanza di questa stagione. Sono molto contento".

"C'è grande unità di intenti"

Allegri ha riavvolto il nastro, parlando del suo ritorno al Milan: "Quando sono stato chiamato da Tare per la prima volta al telefono e quando ho incontrato l'amministratore Giorgio Furlani, lì già si erano creati i presupposti per un lavoro insieme: di questo sono molto contento. Per me tornare al Milan è una cosa fantastica, sono molto entusiasta. C'è molto da lavorare perché quando inizia la stagione sul campo contano i fatti. In questo momento c'è grande unità di intenti e condivisione di tutte le cose del quotidiano: utile per dare una linea unica a tutti quelli che lavorano nel Milan. Siamo in uno dei primi club al mondo, di questo dobbiamo avere grande rispetto e il rispetto possiamo conquistarlo solamente lavorando con grande serietà, professionalità ma soprattutto portando i risultati".