Aveva già vinto un titolo di capocannoniere in Bundes col Wolfsburg - non nell'anno dello storico meisterschale (vinse il compagno di merende Grafite) - ma in quello successivo. Era stato capocannoniere in Inghilterra della Coppa di Lega ma in Italia, si sa, vincere la classifica marcatori è un'altra cosa. Pronti e via l'impatto non è dei migliori: Dzeko firma con la Roma nel 2015 ma la vetta dei capocannonieri di A alla sua prima stagione la vede col binocolo: 8 reti, lassù in cima c'è sua maestà Higuain col record storico di 36. Buona la seconda: nel 2016/17 è proprio Dzeko a segnare più di tutti, nello stesso anno dove Immobile inizia la sua avventura laziale, destinata a fare storia. Non a caso, c'è anche Ciro nella top 10 dei marcatori di quell'anno

DZEKO (Roma): 29 gol (1)

(Roma): (1) Mertens (Napoli): 28 gol (2)

(Napoli): (2) Belotti (Torino): 26 gol (2)

(Torino): (2) Higuain (Juventus): 24 gol

(Juventus): Icardi (Inter): 24 gol (3)

(Inter): (3) IMMOBILE (Lazio): 23 gol (6)

(Lazio): (6) Insigne (Napoli): 18 gol (2)

(Napoli): (2) Borriello (Cagliari): 16 gol (1)

(Cagliari): (1) Keita (Lazio): 16 gol (2)

(Lazio): (2) Papu Gomez (Atalanta): 16 gol (2)

Tra parentesi i gol su rigore