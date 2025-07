Dopo l'accordo di patteggiamento raggiunto tra le parti, Nicolò Zaniolo ha ricevuto un'ammenda di 15.000 euro in seguito ai fatti accaduti negli spogliatoi del Viola Park dopo Fiorentina-Roma Primavera lo scorso 26 maggio. Il calciatore era stato accusato di essere entrato nello spogliatoio della Roma ed aver colpito due giocatori giallorossi, Mattia Almaviva e Marco Litti CALCIOMERCATO, LE TRATTATIVE E LE NEWS DI OGGI

È arrivata la sanzione per Nicolò Zaniolo dopo quanto accaduto al Viola Park lo scorso 26 maggio in occasione della gara dei playoff di Primavera tra Fiorentina e Roma. Il giocatore, all'epoca dei fatti ancora tesserato con il club toscano, era stato accusato di essere entrato nello spogliatoio giallorosso ed aver colpito due calciatori della Roma dopo una discussione. "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un'ammenda di 15.000 euro", così si legge nel comunicato ufficiale della Figc.

Il comunicato Questa la motivazione dell’ammenda: "Nicolò Zaniolo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.C.F. Fiorentina, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara A.C.F. Fiorentina e A.S. Roma, disputata a Firenze, presso il Viola Park, in data 26 maggio 2025 e valevole come semifinale “playoff” del campionato Primavera 1 della corrente stagione sportiva, dopo essere entrato – al termine della gara stessa – nello spogliatoio della A.S. Roma, colpito con schiaffi al collo, il calciatore Mattia Almaviva, ed in seguito dato una spinta al calciatore Marco Litti, così da cagionare ad entrambi danni fisici con prognosi di dieci giorni, come da certificazione medica in atti". Pertanto, la Federazione ha comunicato la "seguente sanzione: € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Nicolò ZANIOLO", si legge nel comunicato.