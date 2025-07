Como, la moglie di Messi all'amichevole col Lille

Continua a essere il "Red Carpet" della Serie A lo stadio Sinigaglia di Como. Dopo le numerose passerelle di personaggi dello spettacolo durante la scorsa stagione, nella prima amichevole di rilievo giocata dalla squadra di Fabregas contro il Lille (e vinta 3-2), allo stadio si è vista Antonella Roccuzzo, moglie di Leo Messi. La signora Messi è molto amica della moglie di Fabregas e dunque è stata invitata ad assistere al match accendendo le fantasie di qualche tifoso che sogna di vedere Leo vestire la maglia del Como. Infatti, la proprietà del club, in questi ultimi due anni, ha investito molto per rendere il Como una meta ambita anche per giocatori importanti e grazie anche all'aiuto e alle competenze di Fabregas, la squadra nella scorsa stagione si è tolta delle belle soddisfazioni e nella prossima proverà a migliorare ancora puntando, magari, anche all'Europa. E chissà se Messi, prima di chiudere la carriera, riuscirà a cimentarsi anche nel campionato italiano.