Si parte alle 18 a Dimaro con il primo dei cinque impegni amichevoli del Napoli. I campioni d'Italia sfideranno l'Arezzo alla prima uscita stagionale. Esordio dal 1' per Marianucci, De Bruyne, Lang e Lucca. Sarà possibile seguire la partita live e in pay per view su Sky Primafila (con codice d'acquisto in PPV 497259)

