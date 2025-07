Dopo settimane di trattative, Noa Lang è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dal ritiro del club azzurro a Dimaro l'attaccante olandese si è presentato in conferenza stampa: "Amo dribblare, da me aspettative tanti tiri. Sono il tipo di giocatore che il tifoso vuole vedere allo stadio. In Champions mi raddoppiano spesso e volentieri e mi piace, così posso superare due difensori con un dribbling. In Italia si difende bene, ma io attacco altrettanto bene. So quanto Kvaratskhelia sia forte, ma io sono Lang e voglio scrivere la mia storia qui. Ho fiducia in me. Devo migliorare difensivamente ma anche dal punto di vista tattico, è una sfida. Sono venuto in Italia anche per questo e credo che Conte sia l'allenatore giusto per aiutarmi". L'attaccante ha poi rivelato un retroscena di mercato: "Ho avuto la possibilità di venire a Napoli già l'inverno scorso, io avrei voluto farlo ma il Psv non mi ha lasciato partire. Poi il Napoli è tornato alla carica e per me è un sogno e un onore essere qui, ho spinto molto in questa direzione. Milan? A dir la verità quell'interesse da parte dei rossoneri è stato un po' esagerato dalla stampa. Loro hanno avuto degli incontri con mio padre e il mio procuratore, ma non siamo mai stati vicini".