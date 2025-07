Per la prima volta da quando è in Italia, Carlos Cuesta si racconta a 360°: la sua filosofia, il concetto di ‘tempo’ che esprime in maniera molto particolare, e il rapporto con i giocatori. Lo fa con un italiano fluente che colpisce molto e che dimostra quanto le sue idee siano già chiare. L'intervista esclusiva al nuovo allenatore del Parma su Sky Sport Insider