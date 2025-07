La Lazio a gennaio potrà fare mercato? Perché adesso non si può?

Lotito: "Adesso chiariamo tutto. Io penso di avere a che fare con persone intelligenti. Il tema nasce da un fatto pratico: Lotito 8 anni fa era consapevole di istituire un indice di liquidità che serve a non far saltare le squadre durante il campionato. Monitora i ricavi e i costi nell'arco del campionato. L'indice oggi è 0,8 per un criterio delle aziende in crisi. La fotografia viene effettuata il 31 marzo e può cambiare il 30 giugno. Io lo chiamo indice di stupidità perché una persona rigorosa e attenta, se fa investimenti patrimoniali e arricchisce la società sottrae cassa non lo fa inficiando sul resto. La Lazio è l'unico contribuente in Italia che ha pagato la rateizzazione 6 mesi prima. La Lazio parte con questa rata pregressa, 15 milioni l'anno per il Covid e poi ha un ulteriore aggravio di costi (6 milioni l'anno) per la squadra femminile che alcune squadre non hanno. Partiamo da -27 milioni ma paghiamo puntualmente tutto, facciamo investimenti senza fare mutui e prestiti. Ci sono squadre, parecchie, che hanno 500, 600, 700 milioni di debiti ma l'indice di liquidità al proprio posto perché hanno spostato i costi. La cosa bella di questa vicenda è che il management ha scaricato i costi al 31 marzo quando l'indice è stato abolito. La Lazio non ha problemi con i requisiti dell'Europa, mentre altre squadre hanno sanzioni, noi non abbiamo nessun problema. La norma è stata abolita ma viene usata con la fotografia al 31 marzo, questa è una svista, bastava sposare 3,6 milioni al 5 aprile e non ci sarebbe stato questo problema. E' stato un fulmine a ciel sereno pure per me. Abbiamo avvisato il mister di questo problema. Questa sanzione è illogica. Poi aggiungo che alcune sanzioni della Fifa sono state impugnate e annullate. Pensate se faccio ricorso quello che succede. La Lazio ha 300 milioni circa di patrimonio immobiliare ed oltre 300 di patrimonio giocatori, mi dite che rischio c'è? Chiamate un giocatore e chiedetegli se ha subito ritardi dei pagamenti. Questa cosa non fa onore al calcio italiano. Sulla base di questo abbiamo accettato senza fare obiezioni. Non ci sottrarremo, più avanti, nel fare delle operazioni quando si potrà. Abbiamo avuto offerte importanti per i giocatori ma non li abbiamo lasciati andare. Se l'allenatore lo reputerà non idoneo lo venderemo"