Lotito: "Cessione? Falsità. Il mercato in inverno"

E' un fiume in piena il presidente della Lazio nel giorno della presentazione di Maurizio Sarri: "E' il nostro valore aggiunto e ci farà crescere". Sul mercato: "Il blocco è dovuto a una svista, bastava spostare tre milioni". Dunque sulla possibilità degli acquisti: "Chi non farà parte del progetto sarà ceduto e arriveranno giocatori più forti. Quando? C'è il mercato invernale" LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI

Non solo Maurizio Sarri ma anche Claudio Lotito fa il punto sui primi giorni di ritiro di una Lazio che riparte con rinnovate ambizioni: "Mi auguro che i ragazzi possano capire l’importanza di questo momento particolare. Mi pare di capire che in questi primi giorni di allenamento ci sia grande disponibilità da parte di tutti - dice - Questa squadra dal punto di vista numerico e anche altro ha un qualcosa. Dal punto di vista numerico addirittura c’è qualcosina in più e sarà il mister a dover decidere il loro futuro. Per me alcuni di loro non sono stati nemmeno valorizzati. Abbiamo fatto la scelta di non andare in ritiro fuori perché crediamo che questo centro abbia tutto per fare il ritiro al meglio. Sono convinto che il valore aggiunto sia il nostro mister e che come tale lavorerà per far sì che questi calciatori crescano".

"Non abbiamo bisogno di fare cassa" Lotito ha anche parlato di mercato: "Non ci siamo mai prefissati obiettivi in partenza. Abbiamo sempre allestito una squadra che poteva fare bene. La scorsa stagione lo avevamo fatto", spiega. Quanto al blocco sul mercato: "Il tema nasce da un fatto molto pratico, ai tempi fu istituito un indice per far sì che le squadre non saltassero durante i campionati - prosegue - Questo blocco è scaturito da una svista, bastava spostare 3 milioni di costo da marzo ad aprile". Ed ancora: "La Lazio sta lavorando per correggere l'impianto tecnico-agonistico della squadra. Se avessimo voluto correggere l'aspetto economico avremmo venduto i giocatori. Se ci chiedono i giocatori a cifre importanti vuol dire che sono forti. Tchaouna lo abbiamo venduto per 15 milioni. Ci hanno offerto cifre importanti anche per altri giocatori ma abbiamo deciso di non venderli perché non ci serve fare cassa - spiega ancora - La Lazio non ha bisogno di cassa. Quei giocatori che non saranno idonei per proseguire nel percorso verranno ceduti e sostituiti con altri più forti e funzionali. La data? C'è il mercato invernale. Lavoreremo per far si che ciò accada".