"Conte sa come stimolare il gruppo. De Bruyne un campione"

Di Lorenzo ha poi commentato l'arrivo di Kevin De Bruyne e gli altri nuovi con un elogio finale all'allenatore Antonio Conte: "De Bruyne? Un campione, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. I campioni migliorano anche chi gli gioca attorno quindi siamo tutti felici di averlo con noi. Si sta integrando bene, mi ha colpito la sua umiltà e come si è calato nel gruppo, è un ragazzo intelligente, sta studiando tutto. La base era già forte, con il suo arrivo e quello degli altri stiamo creando un bel gruppo. Ci sono tutti i presupposti per fare un'altra bella stagione. L'obiettivo è sempre quello di crescere, di fare meglio dell'anno scorso, far meglio significa rivincere lo scudetto e fare bene nelle coppe, cercare di non accontentarsi mai e di spingere al massimo. Abbiamo un allenatore che sa cosa vuol dire vincere e rivincere, saprà toccare le corde giuste per tenerci sempre sul pezzo. Non so se fosse in bilico la sua permanenza, ma noi non abbiamo mai avuto questa sensazione. Siamo contenti di ripartire con lui, è segno di continuità e questa è la cosa più importante. Abbiamo alle spalle un grande anno di lavoro, partiamo da una buona base, poi arriveranno altri giocatori ma Conte sa come stimolare il gruppo. Ha già iniziato a spingerci e lo farà per tutto l'anno".