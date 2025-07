Dopo le facili vittorie con Trastevere e UniPomezia, i giallorossi di Gasperini si ripetono 1-0 nell'amichevole in Germania. Decide la rete in avvio di Ferguson (5° gol in due partite) contro i tedeschi impegnati nella Serie B tedesca. Match in controllo per la Roma, priva di Dybala rimasto ad allenarsi a Trigoria. Nel finale palo di Darboe

La Roma fa tre su tre nella sua pre-season. Dopo le facili vittorie contro Trastevere (14) e UniPomezia (9-0), i giallorossi si ripetono in Germania contro il Kaiserlautern iscritto alla Serie B tedesca. Finisce 1-0 per la squadra di Gasperini, che mostra il ritmo e il pressing aggressivo invocato dal suo nuovo allenatore. Privo di Dybala, rimasto ad allenarsi a Trigoria (normale gestione del giocatore di rientro dall'operazione al tendine) e assente come Pellegrini, Dovbyk e Salah-Eddine, Gasperini affianca Soulé a Pisilli alle spalle di Ferguson. E al Fritz-Walter Stadium è nuovamente l'irlandese, autore di un poker alla prima uscita contro l'UniPomezia, a ripetersi al 16' beffando il colpevole portiere avversario Krahl pressato alto. Koné sfiora il raddoppio, Emreli non spaventa Svilar mentre Soulé va due volte vicino al bersaglio. Dopo l'intervallo a riprovarci è nuovamente Ferguson (murato al tiro), Roma in controllo e girandola di cambi all'ora di gioco. L'unico rischio è su Prtajin di testa, poi è Darboe ad arrendersi al palo su invito di El Shaarawy. Prossimi impegni in amichevole contro Lens (2 agosto), Aston Villa (6 agosto) ed Everton (9 agosto).