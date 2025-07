Allenamento di rafting per l'Udinese in ritiro a Lienz. I bianconeri, dopo aver vinto 3-0 contro il Qatar nella giornata di sabato 26 luglio, hanno preso parte a un'attività di team building non facoltativo fortemente voluta da Kosta Runjaic

È il capitano Florian Thauvin a dare la carica alla squadra per una giornata molto particolare. Perchè se la Serie A è un fiume pieno di rapide, bisogna saper cavalcare le onde per arrvare sani e salvi alla salvezza. L'Udinese lo sa bene che il primo obiettivo è quello e che ci vuole grinta e carattere forte per arrivarci. Kosta Runjaic a Lienz ha fortemente voluto una attività di team building per cementare il gruppo e la scelta è ricaduta sul rafting. Nessuno escluso questo il bello. L'allenatore dei friulani ha voluto che ogni parte della squadra , dai magazzinieri , allo staf medico, sanitario, cuoco e comunicazione partecipasse: 60 persone in totale su 7 gommoni.