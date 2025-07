Allegri: "Voglio tornare in Champions col Milan"

Alla vigilia della terza sfida amichevole all'estero per il Milan, che fa tappa in Australia, Massimiliano Allegri è tornato a parlare: "Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League . Il Milan è uno dei club più importanti al mondo, l'ho scelto perché lo amo e non potevo dire di no"

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri prende forma e l'ultimo test contro il Liverpool ha mostrato anche grandi segni di crescita della squadra rossonera. Adesso arriva un'altra sfida per verificare ulteriori progressi, in Australia contro il Perth Glory. Massimiliano Allegri ha incontrato alla vigilia la stampa: "È la gara che concluderà il nostro tour e questo periodo di preparazione pre campionato. Giocheremo in un bello stadio contro una squadra che ha ottenuto bei risultati. Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica". Allegri poi è tornato a parlare del suo ritorno in rossonero: "Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League.. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo. Il riposo fa bene, ma avevo voglia di tornare ad allenare. Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no".