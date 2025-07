Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dei nuovi sviluppi della trattativa per Ardon Jashari. "Abbiamo fatto un'ulteriore offerta, siamo in buoni rapporti con il Bruges. Non siamo intenzionati ad andare oltre", ha detto il ds rossonero. E intanto il giocatore non è stato convocato per la prima partita di campionato

Sono giorni decisivi per il futuro di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è un obiettivo di mercato del Milan che sta lavorando per convincere il Bruges a lasciarlo partire. Il ds Igli Tare ha parlato a La Gazzetta dello Sport dando un ulteriore aggiornamento sulla trattativa più calda del momento per quanto riguarda il mercato in entrata dei rossoneri: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto un'ulteriore offerta per Jashari, un'offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre".