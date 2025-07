Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

Il Milan ha rimodulato l'offerta fatta al Club Brugge per Jashari e non è disposto ad alzare ancora la cifra. A confermarlo è stato anche il ds rossonero Igli Tare: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto un'ulteriore offerta per Jashari, un'offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre".