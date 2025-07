La Lazio ha comunicato i convocati per l'amichevole contro il Fenerbahçe in programma mercoledì 30 luglio alle 19.30: assenti per infortunio Gigot, Isaksen e Patric. Il difensore spagnolo è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro

