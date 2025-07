Infortunio alla testa durante l'amichevole contro il Monaco per il portiere arrivato in granata dallo Sporting, a seguito di uno scontro di gioco fortuito con il compagno Ali Dembélé. Le condizioni di Israel verranno valutate nelle prossime ore. Per la cronaca il Torino è stato sconfitto con lo stesso punteggio di ieri: 3-1

Infortunio in amichevole per il nuovo portiere del Torino Franco Israel. Durante il test mattutino contro il Monaco, l'uruguaiano ha rimediato un colpo alla testa a seguito di uno scontro di gioco fortuito con il compagno di squadra Ali Dembèlè che ha poi causato il gol del 2-0. Israel è stato costretto a lasciare il campo in anticipo e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore anche se non sembrano preoccupare. La partita è terminata poi con lo stesso risultato di ieri, 3-1 per i monegaschi apparsi decisamente più avanti nella preparazione. Prossimo test per la squadra di Baroni quello del 9 agosto a Valencia.