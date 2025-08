La seconda trasferta in Turchia regala un pareggio alla Lazio, che a Istanbul impone il 2-2 al Galatasaray. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce di Mourinho, l'undici biancoceleste ricalca la stessa formazione iniziale ad eccezione della difesa: dentro Mandas tra i pali oltre a Hysaj, Marusic e Romagnoli. Tra i campioni di Turchia è titolare Sané ma non va nemmeno in panchina l'altro grande acquisto Osimhen. Chi la sblocca è piuttosto un altro ex Serie A, Torreira, dimenticato sul secondo palo sulla punizione di Sara e libero di segnare di testa nonostante i suoi 166 centimetri d'altezza. Poco ritmo all'Ali Sami Yen, dove la Lazio punta sulle ripartenze e le situazioni da palla inattiva. E proprio da un corner di Rovella, al minuto 33, arriva lo stacco di testa di Cancellieri e la sfortunata deviazione di Sanchez alle spalle di Guvenc. Mandas rischia sulla punizione di Sallai, poi è attento sulla botta di Bardakci. Dall'altra parte è Dele-Bashiru a sbattere su Guvenc, costretto ad arrendersi una seconda volta prima dell'intervallo: transizione che premia la corsa di Cancellieri, autore dell'assist per il gol del sorpasso di Zaccagni. Tante novità per Sarri a inizio ripresa: dentro Dia, Vecino, Cataldi, Gila e Pellegrini ma anche Pedro, Lazzari e Provedel. Impreciso Kutucu al tiro, Pedro spreca il tris dopo aver saltato Guvenc in uscita. Provedel fa buona guardia su Akgun ma al 75' non può nulla sul destro da fuori area ancora di Torreira. E nel finale il pasticcio in area di Cataldi e Gila non costa la sconfitta. I prossimi impegni in amichevole della Lazio saranno contro Burnley (9 agosto) e Atromitos (16 agosto).

