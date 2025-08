Gli arbitri avranno un contratto nazionale

Nella giornata di martedì 5 agosto è stato riconosciuto il diritto alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva degli arbitri. "Slc Cgil auspica che a questo punto la Federazione italiana giuoco calcio non continui a sottrarsi al confronto", si legge dal comunicato della Slc Cgil

Come annunciato dal Slc Cgil, il Senato ha accolto l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza di governo che aveva come obiettivo quello di "promuovere e sostenere la piena affermazione del diritto alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva degli arbitri. Slc Cgil - continua il comunicato - auspica che a questo punto la Federazione italiana giuoco calcio non continui a sottrarsi al confronto e che il presidente Gabriele Gravina risponda alla richiesta d'incontro inviata da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil da oltre un mese".