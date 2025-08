Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha spiegato come funzionerà l'announcement in campo delle decisioni prese al Var: "L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. Le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico"

La grande novità, come previsto dopo il via libera dell’IFAB, sarà l'announcement in campo delle decisioni prese al Var. Ne hanno parlato alla conferenza di presentazione della stagione Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di Serie A e B, insieme ad Antonio Zappi, presidente dell’AIA. "L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var", spiega Rocchi al raduno precampionato a Cascia. "È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza. Adesso, però, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti. Dovremmo essere molto bravi a comunicare, cercheremo delle parole e delle formule uniformi, poi è chiaro che potranno esserci delle leggere sfumature diverse a seconda dei diversi arbitri e delle diverse personalità. Ci prepareremo a fondo - ha spiegato ancora Rocchi - soprattutto dal punto di vista comunicativo. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico. Non esiste un tempo massimo per gli announcement in campo, perché ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione. Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione", ha detto Rocchi.