Bayer Leverkusen più avanti, Pisa battuto 3-0

Amichevole euopea per il Pisa che esce sconfitto dal confronto contro il Bayer Leverkusen decisamente più avanti nella preparazione. La squadra di Gilardino incassa tre reti nel primo tempo da Andrich, Kofane e Palacios. Nella ripresa il Pisa non approfitta della superiorità numerica (espulso Tapsoba) quantomeno per accorciare le distanze. Finisce 3-0

BAYER LEVERKUSEN-PISA 3-0

4' Andrich, 17' Kofane, 45' Palacios

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Hincapie (46' Quansah), Tapsoba, Tape (78' Traore); Arthur (31' Adli, 88' Cullbreath), Palacios (66' Mensah), Andrich, Grimaldo (82' Hawighorst); Maza (46' Hofmann), Tella (66' Garcia); Kofane (46' Schick). All. ten Hag

PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo (77' Calabresi), Lusuardi (87' Mbambi); Toure, Marin (60' Aebischer), Akinsanmiro (77' Hojholt), Angori (77' Durmush); Tramoni (77' Piccinini); Meister, Lind (46' Moreo). All. Gilardino



Ammonito: Angori



Espulso: Tapsoba

Prima sconfitta nel precampionato per il Pisa targato Alberto Gilardino. Dopo le vittorie contro Rappresentativa Valle d'Aosta, Bra, Pro Vercelli e Empoli, i nerazzurri escono sconfitti dal confronto europeo contro il Bayer Leverkusen. Gilardino non ha, ovviamente, potuto contare sul neo acquisto Juan Cuadrado, appena arrivato. Tedeschi decisamente più avanti nella condizione e con grande qualità negli interpreti anche se l'allenatore ten Hag ha ruotato quasi tutti gli uomini a disposizione. Gara decisa in 45 in favore del Bayer grazie alle resti messe al 4' da Andrich. Raddoppio al 17' segnato da Kofane e terza rete al 45' firmata da Palacios. Nella ripresa, il Pisa non ha saputo approfittare dell'inferiorità numerica dei tedeschi per via dell'espulsione di Tapsoba. Match concluso con il punteggio di 3-0 in favore dei tedeschi ma sicuramente una gara da cui Gilardino potrà trarre utili indicazioni in previsione del futuro.