De Bruyne: "Obiettivo scudetto, ma punto a tutto"

"Non sono un sognatore e questo non è un sogno: io sono un giocatore e questa è la realtà". Parola di Kevin De Bruyne, pronto a vivere la sua prima stagione in Italia con la maglia del Napoli. L'obiettivo è continuare a vincere, come ha fatto lui in carriera (24 titoli in bacheca) e come ha fatto la squadra di Conte nell'ultima stagione. "Davanti ci sono undici mesi e non è il caso di sognare su ciò che forse arriverà in futuro - ha spiegato il belga al Corriere dello Sport - Puoi vincere se lavori duro. Io voglio vincere tutto, certo, ma so che è molto difficile e so che bisogna soltanto lavorare senza fermarsi mai. Come individui e come squadra. Spingi più che puoi e alla fine vedremo quale sarà il risultato". Il primo obiettivo per De Bruyne è lo scudetto: "Se dovessi scegliere, direi lo scudetto, ma non mi chiedo mai cosa scegliere: prenderò qualsiasi cosa riuscirò a vincere. Non avendo mai giocato in Italia, però, il campionato sarebbe un bell'obiettivo. Sarebbe molto cool. Ma non è ancora iniziato e quindi vedremo".