Gli azzurri tornano su Yunus Musah. Con l'arrivo di Jashari al Milan, il club di De Laurentiis potrebbe fare un nuovo tentativo per portare il centrocampista statunitense a Napoli

Il Napoli torna su Musah. Il club di De Laurentiis ha tenuto vivi i contatti con il Milan e potrebbe fare un nuovo tentativo per provare a finalizzare il trasferimento del centrocampista statunitense in azzurro, nonostante ora ci sia anche l'interesse del Nottingham Forest per il giocatore.