La nuova vita di Carlos ‘La Roca’ Sanchez, ex centrocampista della Fiorentina: a trentanove anni è direttore sportivo del San Lorenzo. In Italia tra il 2016 e il 2018: 40 partite in Serie A e tanti bei ricordi. Il legame con Bernardeschi, il rispetto per Pioli e l’amicizia fraterna con Juan Cuadrado: l’ex viola racconta le sue cartoline a Sky Sport Insider