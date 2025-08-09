Fiorentina, ricordi Sanchez? "Ero 'La Roccia', oggi dirigo il San Lorenzo"
La nuova vita di Carlos ‘La Roca’ Sanchez, ex centrocampista della Fiorentina: a trentanove anni è direttore sportivo del San Lorenzo. In Italia tra il 2016 e il 2018: 40 partite in Serie A e tanti bei ricordi. Il legame con Bernardeschi, il rispetto per Pioli e l’amicizia fraterna con Juan Cuadrado: l’ex viola racconta le sue cartoline a Sky Sport Insider
