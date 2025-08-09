Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lazio-Burnley, il risultato in diretta live dell'amichevole

AMICHEVOLE

La Lazio di Maurizio Sarri protagonista a Turf Moor contro il Burnley squadra a cui ha ceduto in questo mercato Tchaouna. Sarri schiera Dia in attacco con Castellanos in panchina e Cancellieri titolare nel tridente offensivo completato da Zaccagni. Marusic schierato da centrale di difesa. Calcio d'inizio alle ore 16: segui la partita con l'aggiornamento in tempo reale

TUTTE LE AMICHEVOLI DI OGGI

BURNLEY-LAZIO LIVE ALLE 16

LE FORMAZIONI UFFICIALI

  • BURNLEY (4-2-3-1): Hladky; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Sonne, Hannibal, Anthony; Foster. A disp.: Weiß, Worrall, Bruun Larsen, Eedwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes. All.: Parker
  • LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Ruggeri, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos. All.: Sarri

Serie A: Altre Notizie

Lazio-Burnley, l'amichevole LIVE alle 16

AMICHEVOLE

La Lazio di Maurizio Sarri protagonista a Turf Moor contro il Burnley squadra a cui ha ceduto in...

Milan-Leeds LIVE: Jashari dal 1', Thiaw in panca

live amichevole

Quarta amichevole estiva per la squadra di Allegri, che all'Aviva Stadium di Dublino affronta il...

Tudor: "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners"

juventus

Le parole di Igor Tudor alla vigilia dell'amichevole con il Dortmund: "Sarà importante dare...

United-Fiorentina 1-1 LIVE: Sohm subito in gol

amichevole

Fiorentina in campo a Old Trafford contro il Manchester United, nel penultimo test del...

Cairo: "Farò il miglior calciomercato di sempre" 

esclusiva

Il presidente del Torino a Sky Sport: "Cercherò di fare il miglior calciomercato possibile,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE