Lazio-Burnley, l'amichevole LIVE alle 16

Lazio-Burnley, il risultato in diretta live dell'amichevoleAMICHEVOLE
La Lazio di Maurizio Sarri protagonista a Turf Moor contro il Burnley squadra a cui ha ceduto in questo mercato Tchaouna. Sarri schiera Dia in attacco con Castellanos in panchina e Cancellieri titolare nel tridente offensivo completato da Zaccagni. Marusic schierato da centrale di difesa. Calcio d'inizio alle ore 16: segui la partita con l'aggiornamento in tempo reale
BURNLEY-LAZIO LIVE ALLE 16
LE FORMAZIONI UFFICIALI
- BURNLEY (4-2-3-1): Hladky; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Sonne, Hannibal, Anthony; Foster. A disp.: Weiß, Worrall, Bruun Larsen, Eedwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes. All.: Parker
- LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Ruggeri, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos. All.: Sarri