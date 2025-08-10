Dortmund-Juventus, le ufficiali: Joao Mario dal 1'

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Borussia Dortmund-Juventus, le formazioni ufficiali e risultato in diretta live

live AMICHEVOLE

Seconda amichevole estiva per la Juventus, che dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggiana si prepara a scendere in campo contro il Borussia Dortmund, match in programma alle 17.30. Segui la partita in diretta

SERIE A, TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI

BORUSSIA DORTMUND-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Adeyemi. Bellingham; Guirassy. All: Kovac.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Tudor.

LIVE

Prima da titolare per Joao Mario

Giornata speciale per Joao Mario, schierato titolare per la prima volta con la maglia della Juventus

Simpatiche gag pre partita

Ferguson e non solo: i bomber dell'estate

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda

Vai al contenuto

"Cose che amiamo vedere: Mats Hummels a Dortmund"

Attesa per Hummels

Dopo l'addio al calcio, Mats Hummels tornerà in campo per un'ultima volta, così da ricevere un ultimo applauso da parte dei tifosi gialloneri 

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Tudor

Borussia Dortmund: le ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Adeyemi. Bellingham; Guirassy. All: Kovac.

Juventus, le parole di Tudor

Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, l'allenatore bianconero Igor Tudor ha detto: "Le partite di agosto sono diverse perché c'è tanto carico di lavoro alle spalle. Da 17-18 giorni stiamo lavorando tanto e sicuramente ci sarà un po' di stanchezza, è normale. Mancano due settimane all'inizio del campionato, giorno dopo giorno varieremo i carichi per arrivare pronti alla prima giornata. L'obiettivo è quello"

Tudor: 'Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners'

Tudor: 'Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners'

Vai al contenuto

Le altre amichevoli della Juventus

  • Juventus-Juventus Next Gen: 13/08, Juventus Stadium (ore 18.30)
  • Juventus-Atalanta: 16/08 al Gewiss Stadium, Trofeo Achille e Cesare Bortolotti (ore 20.45)

Juventus-Reggiana 2-2, il racconto della partita

Nella prima amichevole stiva la Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Reggiana. In gol Conceicao e Vlahovic

Juventus-Reggiana 2-2: gol di Conceicao e Vlahovic

Juventus-Reggiana 2-2: gol di Conceicao e Vlahovic

Vai al contenuto

Serie A: Altre Notizie

Dortmund-Juventus, le ufficiali: Joao Mario dal 1'

live AMICHEVOLE

Seconda amichevole estiva per la Juventus, che dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggiana si...

Chelsea-Milan 2-0 LIVE: espulso Coubis

live amichevole

Quinta e ultima amichevole per il Milan di Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione (il...

Il Napoli cala il poker: Sorrento battuto 4-0

amichevole

La squadra di Antonio Conte vince il penultimo test amichevole in programma, calando il poker...

Haaland, doppio Reijnders: Palermo ko 3-0 col City

amichevole

Al Barbera è andata in scena una super amichevole tra il Palermo e il City di Guardiola. È...

Doppietta show di De Bruyne: Napoli-Girona 3-2

amichevole

Il Napoli vince nel segno di Kevin De Bruyne: Girona battuto 3-2. Per il belga doppietta e assist...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE