Dortmund-Juventus, le ufficiali: Joao Mario dal 1'

Borussia Dortmund-Juventus, le formazioni ufficiali e risultato in diretta live
Seconda amichevole estiva per la Juventus, che dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggiana si prepara a scendere in campo contro il Borussia Dortmund, match in programma alle 17.30. Segui la partita in diretta
BORUSSIA DORTMUND-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Adeyemi. Bellingham; Guirassy. All: Kovac.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Tudor.
Prima da titolare per Joao Mario
Giornata speciale per Joao Mario, schierato titolare per la prima volta con la maglia della Juventus
Simpatiche gag pre partita
Ferguson e non solo: i bomber dell'estate
Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-CamardaVai al contenuto
"Cose che amiamo vedere: Mats Hummels a Dortmund"
Attesa per Hummels
Dopo l'addio al calcio, Mats Hummels tornerà in campo per un'ultima volta, così da ricevere un ultimo applauso da parte dei tifosi gialloneri
La formazione ufficiale della Juventus
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Tudor
Borussia Dortmund: le ufficiali
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Adeyemi. Bellingham; Guirassy. All: Kovac.
Juventus, le parole di Tudor
Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, l'allenatore bianconero Igor Tudor ha detto: "Le partite di agosto sono diverse perché c'è tanto carico di lavoro alle spalle. Da 17-18 giorni stiamo lavorando tanto e sicuramente ci sarà un po' di stanchezza, è normale. Mancano due settimane all'inizio del campionato, giorno dopo giorno varieremo i carichi per arrivare pronti alla prima giornata. L'obiettivo è quello"
Tudor: 'Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners'Vai al contenuto
Le altre amichevoli della Juventus
- Juventus-Juventus Next Gen: 13/08, Juventus Stadium (ore 18.30)
- Juventus-Atalanta: 16/08 al Gewiss Stadium, Trofeo Achille e Cesare Bortolotti (ore 20.45)
Juventus-Reggiana 2-2, il racconto della partita
Nella prima amichevole stiva la Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Reggiana. In gol Conceicao e Vlahovic