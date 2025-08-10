Dortmund-Juventus, le ufficiali: Joao Mario dal 1'

Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund, l'allenatore bianconero Igor Tudor ha detto: "Le partite di agosto sono diverse perché c'è tanto carico di lavoro alle spalle. Da 17-18 giorni stiamo lavorando tanto e sicuramente ci sarà un po' di stanchezza, è normale. Mancano due settimane all'inizio del campionato, giorno dopo giorno varieremo i carichi per arrivare pronti alla prima giornata. L'obiettivo è quello"