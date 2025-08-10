Como-Barcellona, il risultato in diretta del Trofeo Gamper
Ancora un'amichevole di prestigio per il Como di Fabregas, che all'Estadi Johan Cruyff affronta il Barcellona nel "Trofeo Gamper", un classico delle amichevoli estive. Como pericoloso dopo 19 secondi: apertura di Baturina e sugli sviluppi dell'azione Douvikas ha una chance di testa
COMO-BARCELLONA 0-0 LIVE
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Sergi Roberto; Addai, Nico Paz, Azon; Douvikas. All.: Fabregas
BARCELLONA (4-2-3-1): García; Araujo, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Rashford. All.: Flick
10' - Linea difensiva del Barcellona praticamente a centrocampo. E il Como, ogni volta che recupera palla, verticalizza velocissimo a cercare i tagli dalle fasce verso il centro di Addai e Azon. In questo caso è Nico Paz a mettere una gran palla profonda per Addai, fermato per un fuorigioco molto dubbio
6' - Azon da sinistra impensierisce la difesa del Barcellona con un tiro-cross insidioso. Como ancora molto propositivo
Avvio del Como impressionante: la squadra di Fabregas ha battuto il calcio d'inizio e si è proiettata all'attacco, con l'apertura di Baturina che ha... aperto la difesa (altissima) del Barça
Douvikas ci prova dopo 19 secondi
1' - Incredibile Como! Dopo 19 secondi Douvikas conclude di testa, chiudendo un'azione avviata da un'apertura sontuosa con l'esterno di Baturina, a trovare Addai largo a destra. La conclusione dell'esterno del Como è parata da Garcia e Douvikas va sulla respinta, ma è in fuorigioco
Grandi abbracci per Fabregas, che si fa un giro nei pressi della panchina del Barcellona prima di accomodarsi sulla sua
Como e Barça in campo!
Ecco l'ingresso in campo delle squadre: Barcellona in blaugrana, Como con la nuova maglia away bianca. Fascia da capitano al braccio di Sergi Roberto
Sui social i "cuori" del Como al tributo del Barça per Fabregas e Sergi Roberto
All'Estadi Johan Cruyff vengono annunciate le formazioni: tutto pronto per il via di Barcellona-Como
Fabregas: "Portare sempre avanti la nostra idea"
Così Fabregas nella conferenza stampa della vigilia: "Se giochiamo come negli ultimi mesi non faremo mai brutta figura. Giochiamo sempre con la mentalità di vincere, senza paura. Anche contro i più forti del mondo devi andare giocando con la tua idea, altrimenti torni a casa deluso per non aver provato a fare quello che sai fare"
No ai 40 mln del Tottenham per Nico Paz
Anche il rifiuto del Como dinanzi all'offerta da 40 milioni del Tottenham per Nico Paz la dice lunga sulle ambizioni del club
Il mercato del Como
Il Como continua a stupire sul mercato, forte di un progetto chiaro e di grande disponibilità economica. Se nella passata stagione (da neopromossa) aveva speso quasi 100 milioni di euro sul mercato, nella sessione in corso è già arrivato a 104.
L'albo d'oro (il Barça non è detentore)
Il Barcellona ha vinto 46 delle 59 edizioni del Trofeo Gamper fin qui disputate, lasciandone appena 13 alle avversarie. Tra queste anche Juventus (2005) e Sampdoria (2012) uniche italiane presenti nell'albo d'oro. Dopo il successo dei blucerchiati, dal 2013 al 2023 il Barcellona ha infilato 11 vittorie di fila, interrompendo la striscia un anno fa, quando perse contro il Monaco.
La storia del Gamper
Anche per il Barcellona si tratta dell’ultimo test prima dell’esordio in Liga (sabato 16 agosto contro il Maiorca); per il Como è la prima partecipazione al Trofeo Gamper, giunto alla sua 60^ edizione: ideato nel 1966 in memoria di Hans Gamper, fondatore ed ex presidente del Barcellona, è uno dei tornei estivi più famosi e prestigiosi, in cui catalani ogni anno ospitano e affrontano club di tutto il mondo
Como con la nuova seconda maglia
Il Como questa sera scende in campo per la prima volta con la nuova maglia da trasferta, con un design ispirato allo stadio Sinigaglia, che trova spazio sulla divisa con la sua struttura razionalista e la scalinata in marmo.
Le scelte di Flick
Rashford, e non Lewandowski, al centro dell'attacco del Barcellona. Il polacco si è fermato per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra nel corso dell'ultimo allenamento. Super trequarti alle sue spalle, con il fenomenale Yamal, Fermin Lopez e Raphinha
- BARCELLONA (4-2-3-1): García; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Rashford. All.: Flick
Le scelte di Fabregas
Fabregas torna a Barcellona da ex, e con lui anche Sergi Roberto, questa sera capitano del Como. In attacco c'è Douvikas con Addai e Azon ai lati, con la possibilità di vedere Nico Paz "salire" sulla linea dei trequartisti per trasformare il modulo in un 4-2-3-1
- COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Sergi Roberto, Nico Paz; Addai, Douvikas, Azon. All.: Fabregas
Le altre amichevoli di oggi
Hanno già giocato anche Juventus, Milan, Napoli e Atalanta
Il programma del Como
Dopo quest'ultima amichevole, il Como inizierà ufficialmente la sua nuova stagione sabato 16 agosto, contro il Sudtirol, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il 24 agosto, invece, via al campionato della squadra di Fabregas, che alla prima giornata ospiterà la Lazio (alle 18.30)
Como-Barcellona per il "Trofeo Gamper"
Il Como conclude il suo ciclo di amichevoli estive con l'ennesima sfida di prestigio: dopo aver affrontato Lille, Al-Ahly, Ajax e Betis, la squadra di Fabregas chiude in bellezza contro il Barcellona. In palio c'è il Trofeo Gamper, un classico del calcio d'estate. Fischio d'inizio alle 21, qui il live con la cronaca in diretta della partita