Gli Spurs hanno presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per l'argentino, il club lombardo ha deciso di rifiutarla. Così come era successo per Diao, la valutazione per Nico Paz è di 70 milioni e ne servirebbero almeno 60 per iniziare a trattare. Il Como sta provando da tempo a prenderlo a titolo definitivo dal Real Madrid, che a oggi ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altre squadre o ricevere il 50% della futura rivendita

