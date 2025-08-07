Gli Spurs hanno presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per l'argentino, il club lombardo ha deciso di rifiutarla. Così come era successo per Diao, la valutazione per Nico Paz è di 70 milioni e ne servirebbero almeno 60 per iniziare a trattare. Il Como sta provando da tempo a prenderlo a titolo definitivo dal Real Madrid, che a oggi ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altre squadre o ricevere il 50% della futura rivendita
La recompra del Real rimane valida per i prossimi anni
Il Real Madrid rimane in possesso del diritto di recompra di Nico Paz per altre due estati. I Blancos avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per prelevare Nico Paz per 9 milioni di euro, mentre nel 2027 la cifra salirà a 10. Per questo motivo, il Como sta lavorando per prenderlo a titolo definitivo visto che, in caso di offerte di altre squadre, il Real può pareggiarle o ricevere il 50% della futura rivendita.