Chivu senza 7 giocatori a Monza: Frattesi continua il lavoro personalizzato, precauzionalmente sono rimasti fuori dai convocati anche Bisseck e Zielinski, mentre Palacios, Zalewski, Calhanoglu e Dumfries sono leggermente affaticati. I nuovi acquisti titolari, a partire dall'inedito attacco composto da Bonny e Pio Esposito. Asllani in regia, Sucic e Mkhitaryan ai suoi fianchi; Luis Henrique e Dimarco esterni, mentre in difesa davanti a Martinez giocano Darmian, De Vrij e l'ex Carlos Augusto

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, P. Esposito. All. Chivu