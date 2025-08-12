Monza-Inter, il risultato in diretta live dell'amichevole
Terzo test amichevole per la squadra di Chivu, ospite all'U-Power Stadium del Monza. Nell'Inter attacco con Bonny e Pio Esposito, titolari anche gli altri nuovi, Sucic e Luis Henrique. Asllani regista, fuori Calhanoglu e Dumfries leggermente affaticati. Monza con Colpani-Caprari alle spalle di Mota. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Brorsson, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota. All. Bianco
INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, P. Esposito. All. Chivu
La formazione del Monza
Bianco con la "formazione tipo" (per il Monza la stagione inizia tra 5 giorni con la Coppa Italia, contro il Frosinone): davanti Colpani e Caprari alle spalle di Dany Mota.
- MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Brorsson, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota. All. Bianco
Inter in campo con la seconda maglia
Formazione Inter, le scelte di Chivu
Chivu senza 7 giocatori a Monza: Frattesi continua il lavoro personalizzato, precauzionalmente sono rimasti fuori dai convocati anche Bisseck e Zielinski, mentre Palacios, Zalewski, Calhanoglu e Dumfries sono leggermente affaticati. I nuovi acquisti titolari, a partire dall'inedito attacco composto da Bonny e Pio Esposito. Asllani in regia, Sucic e Mkhitaryan ai suoi fianchi; Luis Henrique e Dimarco esterni, mentre in difesa davanti a Martinez giocano Darmian, De Vrij e l'ex Carlos Augusto
- INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, P. Esposito. All. Chivu
Appunti per il Fanta: i migliori marcatori delle amichevoli
L'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi
Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-CamardaVai al contenuto
Mercato: il "caso Lookman"
Sul mercato, per l'Inter, tiene banco sempre il "caso Lookman". Affare che sembra bloccato e al momento l'idea di inserire una contropartita (o del settore giovanile, quindi futuribile, o della prima squadra se ci fosse) per poter trovare l’accordo definitivo sembra essere una delle poche strade praticabili
Lookman-Inter, cosa succede ora? Le ultimeVai al contenuto
Tutti i precedenti
Questa sarà la quattordicesima sfida tra Inter e Monza, che si sono affrontate sei volte in Serie A (tre vittorie nerazzurre, due pareggi e un successo per i biancorossi) e sette in Coppa Italia tra gli anni '50 e gli anni '90 (cinque successi dell'Inter, un pareggio e una vittoria del Monza)
Monza-Inter, i precedenti nell'ultimo campionato
Fino alla scorsa stagione (che il Monza ha chiuso con la retrocessione) è stata una sfida del calendario di Serie A. Monza e Inter tornano a sfidarsi dopo il successo nerazzurro per 3-2 in rimonta dello scorso campionato (Arnautovic, Calhanoglu e autorete di Kyriakopoulos dopo le reti di Birindelli e Keita). All'andata invece era finita 1-1 (Mota-Dumfries).
L'estate del Monza
Per il Monza è invece l'ultima amichevole del suo pre-campionato, poi la squadra di Paolo Bianco debutterà in Coppa Italia domenica 17 agosto contro il Frosinone e nel campionato di Serie B sabato 23 agosto contro il Mantova. Nelle precedenti cinque amichevoli giocate questa estate, il Monza ha registrato quattro successi e una sconfitta: vitttorie contro gli svizzeri del Collina d’Oro (4-1), contro la Giana Erminio (1-0 con gol dell'ex nerazzurro Keita Balde), contro l'Alcione (2-0) e l'Albinoleffe (2-0). L'unica sconfitta per il Monza è arrivata nell'ultima amichevole, contro l'Atalanta (2-1 per i nerazzurri)
I prossimi impegni dell'Inter
Dopo quella con il Monza di stasera, l'Inter concluderà il suo ciclo di amichevoli giocando a Bari contro l'Olympiacos il 16 agosto, ultima tappa prima dell'esordio in campionato lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.
Le precedenti amichevoli dell'Inter
I nerazzurri di Chivu, che hanno iniziato la preparazione dopo il raduno dello scorso 26 luglio, sono alla loro terza amichevole pre-stagionale. Nel primo test, una partita "in famiglia" contro l’Inter U23 la squadra di Chivu ha vinto 7-2 grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e all'autogol di Kamate. Successo anche nella seconda amichevole, contro il Monaco, vinta 2-1 (Lautaro-Bonny) ribaltando il risultato nonostante l’inferiorità numerica (espulso Calhanoglu)
Con i campionati di Serie A e B pronti a partire tra il 22 e il 24 agosto, prosegue la preparazione delle squadre che saranno impegnate, ognuna con il proprio calendario di amichevoli. Questa sera, alle 21, l'Inter affronta il terzo test della sua preseason, ospite del Monza all'U-Power Stadium