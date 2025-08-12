Monza-Inter 2-2 (5-7 dcr), le pagelle dell'amichevole
L'Inter vince ai rigori contro il Monza all'U Power Stadium dopo il 2-2 al termine dei tempi regolamentari. Per la squadra di Chivu si tratta del terzo successo consecutivo nelle amichevoli estive. Le pagelle a cura di Andrea Paventi
- MARTINEZ: voto 6
- DARMIAN: voto 6,5
- DE VRIJ: voto 6
- CARLOS AUGUSTO: voto 5,5
- LUIS HENRIQUE: voto 6
- SUCIC: voto 6
- ASLLANI: voto 5,5
- MKHITARYAN: voto 5,5
- DIMARCO: voto 6
- BONNY: voto 6,5
- P. ESPOSITO: voto 7
- Dal 68' BASTONI: voto 6
- Dal 68' ACERBI: voto 6
- Dal 68' PAVARD: voto 6
- Dal 68' BARELLA: voto 6
- Dal 68' THURAM: voto 6
- Dal 68' LAUTARO: voto 6
- Dal 84' BOVO: S.V.
- Dal 84' COCCHI: S.V.
- Dal 84' KAMATE: S.V.
- Dal 84' MOSCONI: S.V.