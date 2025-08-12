Via libera alla realizzazione del progetto per il nuovo stadio della Roma. La conferma arriva dal consulente incaricato dal dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma, Mauro Uniformi, presidente nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali. L'area di Pietralata, dove verrà costruita la struttura, è stata definita "di scarso valore vegetazionale e naturalistico"

La Roma avanza per il nuovo stadio. La relazione acquisita nelle scorse ore agli atti e presentata dal dipartimento di tutela ambientale del Comune, afferma che vi è "la presenza di un'area boscata di scarso valore vegetazionale e naturalistico, in quanto derivante da un ex coltivo/frutteto, invaso da vegetazione per lo più pioniera, sinantropica ed infestante, con qualche inserimento di esemplari autoctoni. Di scarso valore ambientale e di scarsa naturalità derivante da una pressione antropica inserita all'interno di un contesto di evidente degrado ambientale, urbanizzato e caratterizzato da infrastrutture pubbliche e private".

Un altro step, poi il progetto

Stando al comunicato, i 7.000 metri quadrati di aree destinate al verde urbano, su cui si vuole costruire lo stadio, possono essere compensati con l'introduzione di un imboschimento della stessa superficie trasformabile utilizzata per la costruzione, con vegetazione più coerente con il contesto ambientale e, quindi, non ulteriormente sacrificabile. La prossima operazione per proseguire con il progetto definitivo, presentabile entro ottobre, è il completamento degli scavi archeologici.