Sassuolo-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari

La partita tra Sassuolo e Parma della 18^ giornata di Serie A si gioca sabato 3 gennaio alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

Dove vedere Sassuolo-Parma in tv

La partita Sassuolo-Parma, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Sassuolo e Parma

Pur avendo perso il match più recente nel maggio 2021 al Tardini (3-1), il Parma ha vinto cinque dei 10 match contro il Sassuolo in Serie A (2N, 3P) registrando una percentuale di successi del 50%: contro nessun'altra avversaria emiliana i ducali vantano una percentuale di vittorie superiore nei derby disputati nel massimo torneo (50% anche contro Reggiana e Piacenza). Il Sassuolo non ha segnato in tre delle cinque gare casalinghe (60%) contro il Parma in Serie A. Nelle ultime 12 partite di campionato il Sassuolo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 4N, 4P), pareggiando il match più recente contro il Bologna (1-1). Nelle precedenti 13 occasioni, il Sassuolo ha vinto soltanto due volte la prima partita dell'anno solare in Serie A, con quattro pareggi e sette sconfitte a completare il bilancio; i neroverdi, inoltre, non segnano più di un gol in una di queste gare dal 2-2 del 2016 contro il Frosinone. Sia nel 2024 che nel 2025 il Parma ha pareggiato la prima partita dell'anno solare in Serie A e nella competizione non ha mai collezionato tre pareggi di fila in queste gare. Il Parma ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (2P): tanti successi quanti nelle precedenti 23 (12N, 8P); i gialloblù, vittoriosi contro la Fiorentina nell'ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da luglio 2020, contro Napoli e Brescia, con Roberto D'Aversa in panchina. Il Parma ha vinto le ultime due trasferte di Serie A, contro Hellas Verona e Pisa, dopo che aveva ottenuto soltanto un successo nelle precedenti 18 gare esterne (7N, 10P).

