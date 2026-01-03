La partita Juve-Lecce, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 gennaio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juve e Lecce

La Juventus ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Lecce e potrebbe andare a bersaglio in più incontri consecutivi contro i salentini nel torneo per la prima volta nella sua storia. Il Lecce, che ha segnato in entrambi gli ultimi due match contro la Juventus in Serie A, potrebbe trovare la via della rete contro i bianconeri per più partite di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio 2006 e maggio 2009 (tre in quel caso). La Juventus ha perso soltanto una delle 19 partite casalinghe (14V, 4N) disputate contro il Lecce in Serie A: quella per 3-4 del 25 aprile 2004, con Marcello Lippi sulla panchina dei bianconeri e Delio Rossi su quella dei salentini. La Juventus non perde la prima partita dell'anno solare in Serie A dal 2013, che è anche l'ultima volta in cui ha subito più di un gol; da allora, in queste gare, la squadra bianconera ha collezionato nove successi e tre pareggi, tenendo sette volte la porta inviolata. La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite (1P) considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti nelle precedenti 20 (8N, 5P); in particolare, la squadra bianconera ha ottenuto quattro vittorie di fila (con soltanto un gol subito) e non arriva a cinque consecutive da dicembre 2023-gennaio 2024. Il Lecce non ha segnato in sei delle 10 partite di Serie A disputate da metà ottobre in avanti. Il Lecce ha perso quattro delle sette trasferte giocate in questa Serie A (2V, 1N); nelle precedenti cinque stagioni disputate nel massimo campionato, i giallorossi hanno subito più sconfitte nelle prime otto gare esterne di un singolo torneo soltanto nel 2024/25 (sei in quel caso).