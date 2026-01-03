Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 18^ giornataguida tv
Oggi, sabato 3 gennaio, si scende in campo per la 18^ giornata di Serie A. Alle 20.45 il big match tra Atalanta e Roma, con il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo da vivere su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW
Sono cinque gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 12.30 con Como-Udinese e si prosegue con due partite alle 15.00: Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma. Alle 18.00 segue poi Juventus-Lecce. Big match serale, alle 20.45, Atalanta-Roma, con il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena; inviati Massimiliano Nebuloni e Angelo Mangiante.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 12 con Mario Giunta insieme a Dario Massara, Angelo Carotenuto e, dalle 18, Giancarlo Marocchi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 3 gennaio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Dario Massara, Angelo Carotenuto e Giancarlo Marocchi
- ore 12.30: Como-Udinese su DAZN
- ore 15.00: Genoa-Pisa su DAZN
- ore 15.00: Sassuolo-Parma su DAZN
- ore 18.00: Juventus-Lecce su DAZN
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Walter Zenga e Stefano Borghi
- alle 20.45: ATALANTA-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena; inviati Massimiliano Nebuloni e Angelo Mangiante