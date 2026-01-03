Oggi, sabato 3 gennaio, si scende in campo per la 18^ giornata di Serie A. Alle 20.45 il big match tra Atalanta e Roma, con il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo da vivere su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

Sono cinque gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 12.30 con Como-Udinese e si prosegue con due partite alle 15.00: Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma. Alle 18.00 segue poi Juventus-Lecce. Big match serale, alle 20.45, Atalanta-Roma, con il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena; inviati Massimiliano Nebuloni e Angelo Mangiante.