Ti stai divertendo di più rispetto a inizio stagione? Chi è la favorita per lo scudetto?

"Mi diverto un po' di più perché vedo le solite cose che nascono tra mille polemiche che non esistono. Mi diverte un po' di più quando si parla molto e troppo di cose che non rispecchiano la realtà. Sono cose che non mi pesano e che mi fanno sorridere. Sullo scudetto, solite domande dei primi giorni di gennaio. Ci sono 5 squadre in pochi punti, questo è quello che dice la classifica. Per ora tutte e 5 hanno la loro possibilità di arrivare fino in fondo".