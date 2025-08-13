Elkann: "L'obiettivo della Juventus è vincere"

Durante la classica amichevole dell'estate bianconera tra Juventus e Juve Next Gen, John Elkann ha parlato a DAZN: "L'obiettivo è vincere. Siamo orgogliosi di vedere i campioni che giocano contro chi sarà il futuro bianconero. La squadra sente la passione dei tifosi"

John Elkann ha parlato all'intervallo della classica amichevole dell'estate tra Juventus e Juve Next Gen (partita finita 2-0) ai microfoni di DAZN. "È un momento fantastico per la Juve, è una festa in famiglia, una tradizione vedere i campioni che giocano contro quello che sarà il futuro bianconero. La giornata di oggi rappresenta questo, l'abbiamo visto con la premiazione dell'Under 16 che ha vinto il campionato e la Primavera Women".

"La squadra sente la passione dei tifosi"

Elkann ha concluso: "C'è tantissima passione e amore, c'è fede juventina, la squadra la sente. La Juve è gioventù ed essere qui con il futuro ci ha sempre reso forti, partire dalle nostre radici e vedere crescere i nostri giovani è qualcosa di straordinario, siamo orgogliosi in quanto Juventus. L'obiettivo della Juventus è sempre vincere".