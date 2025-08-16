Atalanta-Juventus: formazioni ufficiali e risultato LIVE dell'amichevole
L'inizio del campionato si avvicina e Atalanta e Juve si sfidano nell'ultima amichevole dell'estate, in occasione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Juric punta su Scamacca in attacco: alle sue spalle Maldini e De Ketelaere. Tudor ritrova Bremer in difesa e schiera in attacco David, a caccia del primo gol in bianconero, supportato da Yildiz e Conceicao. Calcio d'inizio alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Al. Juric
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Tudor
Dea e Juve con completi classici
Maglie pronte negli spogliatoi: Atalanta e Juventus scenderanno in campo con i loro completi classici. Hai già visto tutte le maglie delle 20 squadre di A per la prossima stagione? (anche le seconde e le terze...)
Atalanta, le scelte di Juric
Scamacca a guidare l'attacco, con lui Maldini (che vince il ballottaggio con Sulemana) e De Ketelaere. A destra fuori Zappacosta: gioca Bernasconi. In difesa Djimsiti preferito a Scalvini
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Al. Juric
Juventus, le scelte di Tudor
Dopo aver saltato il test con la Juve NextGen, Bremer torna al centro della difesa. In attacco parte dal 1' David, con Yildiz e Conceicao a ispirarlo. Nico Gonzalez e Cambiaso gli esterni del centrocampo a 4 con Thuram-Koopmeiners in mezzo
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Tudor
Juventus, contatti con il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz
Dopo un anno travagliato potrebbe concludersi l'avventura alla Juventus di Douglas Luiz. Per il centrocampista si sono fatti avanti due club inglesi per farlo ritornare in Premier League. Il Leeds ha fatto un sondaggio, ma è invece forte l'interesse del Nottingham Forest che ha avviato i contatti con la Juventus
Juric: "Lookman e Retegui? Difficile arrivi qualcuno uguale a loro"
Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato del caso Lookman: "Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione, dispiace che si sia arrivati a questo punto. Sappiamo che la società è al lavoro, deve risolvere. Non possiamo immaginare che arrivi uno che faccia trenta gol come Retegui. Se pensiamo di poter comprare due giocatori uguali a quelli che partono, sbagliamo"
Caso Lookman: le parole di Juric sull'attaccante nigerianoVai al contenuto
I risultati dell'estate dell'Atalanta
- Atalanta-Atalanta U23 1-0
- Lipsia-Atalanta 1-2
- Atalanta-Monza 2-1
- Colonia-Atalanta 4-0
- Atalanta- Nk Opatija 3-3
- Juventus-Atalanta: oggi alla New Balance Arena, Trofeo Achille e Cesare Bortolotti alle ore 20.45
I risultati dell'estate della Juve
- Juventus-Reggiana 2-2
- Borussia Dortmund-Juventus 1-2
- Juventus-Juventus Next Gen 2-0
- Juventus-Atalanta: oggi alla New Balance Arena, Trofeo Achille e Cesare Bortolotti alle ore 20.45
Iscriviti al canale Whatsapp “Sky Sport Italia”
Le migliori notizie, con lo stile Sky, video, immagini, possibilità di interagire con noi e con i nostri talent. CLICCA QUI
Ultimo test prima del via
L'inizio del campionato si avvicina sempre di più e Atalanta e Juve si sfidano nell'ultima amichevole dell'estate, in occasione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Calcio d'inizio alle 20.45