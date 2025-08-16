L'inizio del campionato si avvicina e Atalanta e Juve si sfidano nell'ultima amichevole dell'estate, in occasione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Juric punta su Scamacca in attacco: alle sue spalle Maldini e De Ketelaere. Tudor ritrova Bremer in difesa e schiera in attacco David, a caccia del primo gol in bianconero, supportato da Yildiz e Conceicao. Calcio d'inizio alle 20.45

