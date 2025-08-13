E' morto Franco Cresci, ex difensore del Bologna

Franco Cresci è morto questa mattina a Bologna all'età di 79 anni. Nato a Milano il 15 settembre 1945, difensore cresciuto nell’Inter, Cresci ha indossato la maglia del Bologna dal 1968 al 1979: con 404 presenze complessive tra campionato e coppe è il sesto giocatore nella storia per numero di partite disputate con la maglia rossoblu dietro Bulgarelli, Roversi, Reguzzoni, Nervo e Perani. Contribuì alla conquista di due Coppe Italia (1970 e 1974) e di una Coppa di Lega Italo-Inglese (1970). Marcatore puro, abile sia come laterale sia come centrale, amatissimo dal pubblico di Bologna.