Dove vedere Udinese-Genoa

La partita Udinese-Genoa, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 8 dicembre alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Genoa

Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette sfide di Serie A contro l'Udinese, vincendo le tre più recenti (4N); l'ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria risale al periodo tra il 1993 e il 2008 (cinque in quell'occasione). L'Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare contro il Genoa nel massimo campionato e, più in generale, è rimasta a secco di gol in cinque delle ultime sei, dopo che aveva segnato almeno una rete in ciascuna delle precedenti 16 sfide contro i rossoblù nella competizione. L'Udinese non ha trovato alcun successo nelle ultime tre partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1N); inoltre, i friulani hanno incassato esattamente due reti in ciascuna delle due gare interne più recenti contro i rossoblù nel torneo, dopo avere tenuto la porta inviolata in cinque delle sei precedenti. Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato tra le gestioni di Domenico Criscito (1V) e Daniele De Rossi (1V, 2N), dopo che aveva iniziato il torneo con sei ko nelle prime nove gare (3N); dopo il successo contro l'Hellas Verona, i rossoblù potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2024. L’Udinese ha pareggiato tutti gli ultimi quattro incontri giocati di lunedì in Serie A e non ha mai registrato più pareggi consecutivi in questo giorno della settimana nel torneo. Il Genoa è l'unica squadra attualmente in Serie A che ha sia segnato che subito gol in tutte le trasferte giocate in campionato da maggio in avanti, con un parziale di 14 gol fatti e 14 subiti (2V, 3N, 3P).