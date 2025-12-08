Dove vedere Pisa-Parma

La partita tra Pisa e Parma della 14^ giornata di Serie A si gioca lunedì 8 dicembre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Pisa-Parma, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 8 dicembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Parma

Il Parma ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Pisa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle quattro precedenti (3N, 1P); i ducali non hanno mai superato questa avversaria più volte di fila tra Serie A e B. Due delle ultime tre gare interne del Pisa contro il Parma tra Serie A e B sono terminate 0-0 e, in particolare, i toscani non hanno trovato la rete in tre delle cinque più recenti sfide casalinghe contro questa avversaria considerando le prime due divisioni del calcio italiano. I soli precedenti in Serie A tra Pisa e Parma risalgono al 1990/91, con ciascuna delle due squadre che ha trovato il successo quando ha giocato in trasferta: 2-0 per i gialloblù nel novembre 1990 e 3-2 per i nerazzurri il 24 marzo 1991.

Le partite casalinghe del Pisa sono quelle che hanno visto meno gol nei cinque grandi campionati europei in corso: soltanto uno; tuttavia, anche se i toscani non hanno trovato la rete in sei delle sette gare interne di questo torneo, hanno anche tenuto la porta inviolata in quattro occasioni. Inoltre, nessuna squadra nella storia della competizione ha chiuso i primi otto incontri in casa con un solo centro all'attivo. Il Parma ha vinto l'ultima trasferta di campionato, dopo che aveva raccolto soltanto due punti nelle prime cinque di questa stagione (2N, 3P). Il Pisa ha perso solo in una delle ultime sette giornate di Serie A (1V, 5N), la più recente contro l'Inter. Il Parma ha vinto l'ultima gara disputata contro un'avversaria che occupava le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata (2-1 contro l'Hellas Verona), dopo che non aveva vinto nessuna delle sei precedenti tra questo e la fine dello scorso campionato (3N, 3P).