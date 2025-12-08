Offerte Sky
Leao, infortunio in Torino-Milan: problema all'adduttore della coscia destra

milan

Dopo mezz’ora di gioco Leao è stato costretto al cambio, con il Torino in vantaggio per 2-1. Il portoghese ha accusato un fastidio dopo uno scatto sulla fascia, sembra trattarsi di un problema all'adduttore della coscia destra. Al suo posto è entrato Ricci: adesso nel Milan è emergenza in attacco. Le condizioni di Leao saranno valutate nelle prossime ore

TORINO-MILAN LIVE

Rafa Leao costretto al cambio contro il Torino. Al 30' l’attaccante accenna uno scatto sul lancio di Rabiot sulla fascia sinistra, ma deve fermarsi subito. Il portoghese avverte immediatamente che qualcosa non va: si avvicina alla panchina toccandosi la zona interna della coscia destra, la smorfia di dolore lascia intendere che non può proseguire la partita. Leao lascia il campo ancora prima del cambio (al suo posto entrerà Ricci), si siede in panchina e applica del ghiaccio alla gamba destra: sembra trattarsi di un problema all'adduttore della coscia. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami per verificare l'entità del problema.

Leao, problema all'adduttore della coscia destra

milan

Dopo mezz’ora di gioco Leao è stato costretto al cambio, con il Torino in vantaggio per 2-1. Il...

