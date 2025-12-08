Leao, problema all'adduttore della coscia destra

Dopo mezz’ora di gioco Leao è stato costretto al cambio, con il Torino in vantaggio per 2-1. Il portoghese ha accusato un fastidio dopo uno scatto sulla fascia, sembra trattarsi di un problema all'adduttore della coscia destra. Al suo posto è entrato Ricci: adesso nel Milan è emergenza in attacco. Le condizioni di Leao saranno valutate nelle prossime ore

TORINO-MILAN LIVE