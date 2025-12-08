Dove vedere Torino-Milan

La partita Torino-Milan, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 8 dicembre alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. A bordocampo Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano. Dalle ore 15.30 alle 17.55 appuntamento con Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Nando Orsi, Fabio Quagliarella. Dalle ore 20 spazio ad Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa in compagnia di Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani; dalle ore 22.40 c'è Sky Calcio Club, a cui si aggiungono anche Stefano De Grandis e Paolo Di Canio. Inoltre, dalle 20.45 alle 22.35 spazio a Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Paolo Ciarravano.

I numeri di Torino e Milan

Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare contro il Milan in Serie A (1N), dopo che aveva perso sei delle otto precedenti (1V, 1N); dopo il successo per 2-1 dello scorso 22 febbraio, i granata potrebbero vincere due incontri di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta da settembre 2019. Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1,8 gol a incontro (22 in totale nel parziale): l'unica di queste sfide in cui non è andato a bersaglio è uno 0-0 del 10 aprile 2022; nonostante questo, i rossoneri non hanno segnato in sei degli ultimi sette primi tempi contro i granata nel torneo. Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A, tanti successi quanti nei precedenti 25 incroci interni contro questa avversaria (17N, 5P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato quattro vittorie di fila contro i rossoneri in casa nel torneo risale al 1949. Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione). Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti (14 in questo torneo) dopo le prime 13 gare stagionali per la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A, dopo il 2019/20 (14) e il 2020/21 (sette), entrambe le edizioni chiuse nelle ultime cinque posizioni in classifica. Il Milan ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate lontano da San Siro in campionato; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro pareggi di fila fuori da questo stadio risale a ottobre 1999.