Chiellini: "Sogno finale col Brasile di Ancelotti"

L'ex difensore e capitano azzurro, attuale dirigente della Juve, nel giorno del suo 41esimo compleanno, è stato intervistato su VivoAzzurroTv: "Sogno una finale mondiale dell'Italia contro il Brasile di Ancelotti. La BBC difesa più forte della storia? No, se penso a Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro… L'attaccante più forte affrontato Ibra, il compagno che mi ha insegnato di più CR7"

Nel giorno in cui compie 41 anni, Giorgio Chiellini si racconta. L’ex difensore e capitano della Nazionale campione d’Europa nel 2021, attuale Director of Football Strategy della Juve (dove ha giocato 17 stagioni), ha parlato a VivoAzzurroTv. Spaziando dai ricordi di calciatore alle sue esperienze alla Juve e in azzurro. Rivelando quale sarebbe il suo sogno per la Nazionale: “I Mondiali mi sono andati tutti male -ha raccontato Chiellini- Nei due a cui ho partecipato, nel 2010 e nel 2014, non abbiamo superato il primo turno. Alle due edizioni successive non ci siamo nemmeno qualificati. Quando nel 2017 perdemmo il playoff con la Svezia non ho dormito per più notti. Pensando al prossimo Mondiale dico che i nostri ragazzi si ‘devono’ qualificare per dare questa gioia ai tanti bambini che ancora non hanno nemmeno visto l’Italia partecipare. Sogno una finale tra l’Italia e il Brasile allenato da Ancelotti, con cui tra l’altro mi dispiace di non aver mai lavorato. Sarebbe una partita storica”.

Chiellini: “BBC difesa più forte di sempre? No…” Barzagli-Bonucci-Chiellini. Appunto, la BBC: acronimo di una difesa per anni fortissima. Ma non la più forte di sempre in azzurro, a detta dello stesso ‘Chiello’: “La ‘BBC’, Barzagli-Bonucci-Chiellini è una sigla che viene ricordata ancora oggi. È stata la difesa azzurra più forte della storia? No, anche se non c’è dubbio che, con gli amici Andrea e Leo, a cui aggiungo Buffon, abbiamo segnato un periodo del calcio italiano. Però, se penso a Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro… Beh, non mi ritengo certo più forte di loro. Guardando all’oggi, posso dire che, per esempio, Bastoni è fortissimo. E poi ci sono Calafiori, Buongiorno, che è giusto facciano il loro percorso senza troppe pressioni”.