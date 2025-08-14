Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero
in evidenza
Le notizie di giovedì 14 agosto
- Raiola su Donnarumma: "Mancanza di rispetto del Psg"
- La spiegazione di Luis Enrique: "Decisione mia"
- La replica del portiere: "Qualcuno ha deciso così"
- Milan, ufficiale De Winter, ha scelto la maglia numero 5
- Milan, primi contatti con l'entourage di Hojlund
- Atalanta, offerta da 35+5 milioni per Muniz
- Parma, ai dettagli la cessione di Leoni al Liverpool: si può chiudere nelle prossime ore
- Parma, tutto fatto per il nuovo attaccante: è Frigan del Westerlo
- Il Napoli ha chiuso per Gutierrez: lunedì l'arrivo in Italia
Il Bournemouth ufficializza il sostituto di Huijsen: un acquisto da 35 milioni
Milan-Hojlund, contatto diretto con gli agenti
Il Milan si muove per Hojlund: primo contatto diretto tra il club rossonero e gli agenti del giocatore, che valuta la possibilità del trasferimento. Lo United ha aperto al prestito con diritto di riscatto
Calciomercato Parma: è fatta per Frigan dal Westerlo
Il Milan ha trovato l'accordo con lo Young Boys per Zachary Athekame. Il terzino destro è atteso a Milano dove svolgerà le visite mediche. Operazione da 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita
Cremonese, ecco Silvestri
La Cremonese ha ufficializzato l'acquisto del portiere italiano Marco Silvestri, svincolato dopo la fine della sua esperienza all'Empoli
Ufficiale: De Winter al Milan
De Winter è un nuovo giocatore del Milan: operazione da 22/23 milioni di euro, con il difensore belga che ha firmato un contratto fino al 2030 e ha scelto la maglia numero 5
Muric al Sassuolo
Il portiere classe 1998 della nazionale kosovara approda al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto dall'Ipsiwich Town
Parma, ufficiale Sorensen
Il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Sorensen dal Midtjylland. Il centrocampista danese ha firmato un contratto fino al 2030