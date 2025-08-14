Esplora tutte le offerte Sky
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni su tutti gli affari in Italia e anche sull'estero

Le notizie di giovedì 14 agosto

Tutti gli acquisti ufficiali all'estero

Il Bournemouth ufficializza il sostituto di Huijsen: un acquisto da 35 milioni

Milan-Hojlund, contatto diretto con gli agenti

Il Milan si muove per Hojlund: primo contatto diretto tra il club rossonero e gli agenti del giocatore, che valuta la possibilità del trasferimento. Lo United ha aperto al prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Parma: è fatta per Frigan dal Westerlo

Il Milan ha trovato l'accordo con lo Young Boys per Zachary Athekame. Il terzino destro è atteso a Milano dove svolgerà le visite mediche. Operazione da 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita

Cremonese, ecco Silvestri

La Cremonese ha ufficializzato l'acquisto del portiere italiano Marco Silvestri, svincolato dopo la fine della sua esperienza all'Empoli

Ufficiale: De Winter al Milan

De Winter è un nuovo giocatore del Milan: operazione da 22/23 milioni di euro, con il difensore belga che ha firmato un contratto fino al 2030 e ha scelto la maglia numero 5

Muric al Sassuolo

Il portiere classe 1998 della nazionale kosovara approda al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto dall'Ipsiwich Town

Parma, ufficiale Sorensen

Il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Sorensen dal Midtjylland. Il centrocampista danese ha firmato un contratto fino al 2030

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
